تحرير 124 محضر تموين وإشغالات بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت حملة شارك فيها التموين والصحة ومركز ومدينة أسيوط من تحرير 124 محضر تموينى ،وإشغالات ومرافق بنطاق مركز ومدينة أسيوط ،وذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط للتفتيش المفاجئ على المخابز لمتابعة جودة رغيف العيش.

وكانت الحملة التى قادها المهندس أحمد أحمد جمعه مساعد رئيس المركز قد بدأت عملها الساعة الخامسة صباحاً وقامت بالتفتيش المفاجئ على المخابز بنطاق قرى مركز ومدينة أسيوط وحررت محاضر نقص وزن وعدم وجود سجلات ببعض المخابز وعدم نظافة مخابز أخرى.

كما تمكنت الحملة من تحرير محاضر مرافق وإشغالات ليصل عدد المحاضر التى تم تحريرها 124 محضر وتحررت المحاضر اللازمة وجار استكمال الإجراءات القانونية.