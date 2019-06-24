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تجديد حبس المتهمين بخطف عاطل لإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى الساحل

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:43 م
تجديد حبس المتهمين بخطف عاطل لإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى الساحل كلابش- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على  ذمة التحقيق، خطفوا عاطل داخل سيارة ميكروباص، لإجباره على توقيع ايصالات أمانة بسبب خلافات مالية بينهم. 

والبداية بمرور دورية أمنية بمنطقة الساحل، سمعت صوت استغاثة تصدر من سيارة أجرة، وبتتبع صوت لاستغاثة، تمكن رجال الأمن من القبض على مستقليها وتبين أنهم 4 أشخاص خطفوا أحد الأشخاص داخل ميكروباص.

وعثر بحوزة المتهمين 12إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، وعقد بيع سيارة ملاكى من المجنى عليه إلى أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمون اعترف أحدهم بسابقة شرائه سيارة من المجنى عليه، بموجب عقد البيع المضبوط مقابل مبلغ مالى 73 ألف جنيه، إلا انه إكتشف عدم سلامة أوراقها ولدى مطالبته للمجنى عليه بإعادة المبلغ وإستلامه السيارة تهرب منه الأخير، فاستعان بباقى المتهمين لمساعدته فى إجبار المجنى عليه على رد المبلغ المالى المشار إليه، وأجبروه على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم.

 

 

 

 

 


الساحل

نيابة الساحل

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خطف عاطل فى الساحل

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