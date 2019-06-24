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"بيطرى بورسعيد": بدء التحصين ضد مرضى الحمى "القلاعية "و "المتصدع"

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:09 م
"بيطرى بورسعيد": بدء التحصين ضد مرضى الحمى "القلاعية "و "المتصدع" الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور عاطف عيسى، وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى بورسعيد، عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية .

وقال عيسى خلال تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجان البيطرية بدأت تجوب جميع الوحدات بنطاق محافظة بورسعيد، والمتمثلة فى كل من: حظائر القابوطى الجديد والكيلو 17 والجمعيات التعاونية ومنطقة الــ 2000 فدان والبليسى وعايش ومشروع ناصر ببحر البقر والكنيسة ومنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد لتحصين المواشى ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع .

وأضاف أنه تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات والمحاقن والأرقام وشهادات التسجيل بناء على تكليفات وزير الزراعة والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة مربى الماشية، وتقديم الدعم الكامل للمربين بجميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة .

وأشار عيسى أن سعر جرعة التحصين للأبقار والجاموس بـ 17,25 جنيه و11,25 للماعز والأغنام فضلا عن 7 جنيهات للتسجيل والترقيم وكلها أسعار مدعمة من قبل الدولة حفاظا على الثروة الحيوانية التى تمثل أمن قومى .

ومن جهة أخرى أكد عيسى أن هناك حملات للتوعية لكافة المربين للمشاركة فى الحملة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع قبل دخول فصل الشتاء لمقاومة تلك الأمراض الفيروسية التى ليس لها علاج سوى التحصين .

 

 


بورسعيد

حمى الوادى المتصدع

اللجان البيطرية

حظائر القابوطى

تحصين الماشية

حمى قلاعية

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