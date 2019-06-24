بيان "سعودى إماراتى أمريكى بريطانى" يدين هجمات إيران على مطار أبها

كتب أيمن رمضان

أعرب بيان مشترك" سعودى إماراتى أمريكى بريطانى"، عن القلق حيال تصعيد التوتر فى المنطقة والأخطار التى تمثلها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والسلام، مطالباً إيران بوقف أى أنشطة تهدد أمن واستقرار المنطقة ويدعو لضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية.

ووفق الأخبار العاجلة لفضائية "سكاى نيوز"، عربية فأن بيان الرباعى يدين الهجمات على مطار أبها ويؤكد الدعم الكامل للسعودية ويطالب بالوقف الفورى للهجمات الحوثية المدعومة من إيران.

وكان العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن"، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلى للملكة من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابى من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولى، الذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.