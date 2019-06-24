بقعة زيت تتسبب فى حادثين على الطريق الزراعى بأسيوط

أسيوط _ ضحا صالح وهيثم البدرى

تسببت بقعة زيت، امتدت على طريق أسيوط سوهاج الزراعى بطول 200 متر، فى وقوع حادثى طريق.

تلقى رئيس مركز ومدينة أسيوط، إخطارا بوقوع حادث على طريق أسيوط سوهاج الزراعى وقبل مدخل قريه شطب عند عزبة راغب بسبب بقعه زيت بعرض الجسر وبطول حوالى 200 متر، سببها انقلاب تروسيكل محمل ببراميل من راجع زيت السيارات، حيث تسبب الزيت فى انقلاب سيارة نقل رقم 1768 ى س ا قيادة حسين أحمد محمد حسن 62 سنه من ابوتيج.

كما تسبب الزيت فى تصادم سيارتين ملاكى الأولى رقم 37574 ملاكى أسيوط قيادة السائق صلاح عبد النعيم محفوظ 61 سنه والثانيه رقم 3842 ى ط د قيادة سيد محمود مرشد.

تم التعامل مع بقعه الزيت بمسحها بالرمال عده مرات على الأسفلت، إلى أن تم امتصاص الزيت ومسحه من على الأسفلت بنسبه 90 %، ولا توجد أى معوقات على الطريق.