بعد اختفائها.. انتشال جثة فنانة روسية شهيرة من نهر الفولجا

كتب بلال رمضان

لقيت فنانة روسية شهيرة، تدعى يوليا جولدينا، مصرعها فى حادث تصادم قارب وزورق فى نهر مدينة سامارا، وتمكنت فرق الطوارئ الروسية، من انتشال جثمانها من نهر الفولجا.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الفنانة الروسية الشهيرة، والتى كانت تبلغ من العمر 28 عاما، اختفت خلال الحادث، ولاحقا عثر على جثتها.

وقد وقع الحادث مساء يوم الجمعة، وخلاله اصطدم الزورق "سيلفر" بالقارب "كازانكا" فى مياه نهر الفولغا وكان الزورق يقل شخصين ولم يصابا بأذى. أما القارب الذى غرق، فكان يقل خمسة أشخاص، وهم 3 فتيات وشابان.

يشار إلى أن نهر الفولجا، هو أطول أنهار أوروبا وأغزرها، ويقع فى الجزء الغربى الأوروبى من روسيا ويختلف اسم الفولجا حسب المنطقة التى يمر فيها، ويعد ممرا مائيا هاما للنقل البحرى داخل روسيا، ويصب النهر فى بحر قزوين.