بدء الدورة 20 للمهرجان العربى للإذاعة والتلفزيون بتونس الخميس القادم

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أكد المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أن الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سيكون شعارها : "دورة خمسينية الاتحاد الدلالة والرمزية" خاصة وأنها تنتظم بالتوازي مع احتفال اتحاد إذاعات الدول العربية بمرور 50 سنة على تأسيسه.

وقال سليمان - خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمهرجان، إن المهرجان سيتم افتتاحه بمدينة الثقافة بتونس بحضور عدد من ضيوف الشرف والمكرّمين من بين أشهر الفنّانين والإعلاميين والكتّاب في الساحة الإبداعية العربية، وسيتم تنظيم العديد من الاحتفالات منها احتفالية خاصة تؤرخ لمختلف المراحل التي مر بها الاتحاد وتجمع بين المعارض والتكريمات والندوات.

وأضاف سليمان أن فلسطين ستكون ضيف شرف الدورة وستقام بالمناسبة ندوات ثريّة (إعلامية وفكرية وفنّية) بالتعاون مع الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مشيرا إلى أن أيضا من أبرز مظاهر الاتحاد تكريم شخصيات عربية واكبت مسيرة الاتحاد وأسهمت في النهوض به وإقامة ندوة حوارية بعنوان : اتحاد إذاعات الدول العربية، تاريخ وإنجازات – أنشطة وخدمات – نظرة إلى المستقبل.

وفي إطار الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تمتد من 27 إلى 30 يونيو الجاري تسهم مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية برئاسة محمد الأسعد الداهش في مختلف الفعاليات بما في ذلك الندوات والمعرض التكنولوجي والتكريمات والحفلات الفنية إضافة إلى المشاركة في مختلف المسابقات.