اليوم.. جولة لرئيس الوزراء بعدد من كبريات الشركات فى ألمانيا

رسالة شتوتجارت- هند مختار

يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة اليوم الإثنين، لعدد من كبرى الشركات الألمانية على هامش زيارته لألمانيا، على رأس وفد رفيع المستوى، يرافقه عدد من الوزراء للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى، الذى تستضيفه برلين.

وتشمل زيارة رئيس الوزراء، جولة لعدد من كبرى الشركات منها مرسيدس وبورش، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين.

كان رئيس الوزراء قد وصل ألمانيا مساء أمس، يرافقه عدد من الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع .

ويتناول المنتدى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى العربي الألمانى المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعى والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وكيفية تعزيز جهود التنمية الصناعية ودور المناطق الحرة فى دعم هذا القطاع، إضافة إلى استعراض سبل التعاون فى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان.