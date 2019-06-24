النيابة تحقق مع متهم "سورى" الجنسية بتهمة الاتجار بالعملة

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم سورى الجنسية، بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم يحمل "الجنسية السورية"، وأنه عمل بالاتجار بالعملة من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد، من دول وجنسيات مختلفة، على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين طبقا للفحص المستندى تصل قرابة من 50 ألف دولار أمريكى.