المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو: مجموعتنا مجموعة الموت ولا نخشى المنافسين

وقال إننا نسعى لتقديم صورة جيدة لمنتخب بلاده رغم صعوبة المواجهة أمام العملاق الكاميرونى حامل اللقب فى أول مبارياتنا غدًا الثلاثاء ووجودنا ضمن مجموعة الموت.

وأضاف أن منتخب بلاده قد استعد جيدًا قبل إنطلاق البطولة ونعرف بطبيعة الحال منتخب الكاميرون وعناصره القوية وسنلعب بشكل متوازن هجومًا ودفاعًا أمامهم للخروج بأفضل نتيجة.

وأشار زيزينهو كابتن فريق غينيا بيساو إلى أننا جئنا إلى مصر ونعلم أن مجموعتنا تضم من الكبار الكاميرون وغانا إلى جوار بنين وقد تحدثت مع زملائي وقلت لهم أنه ينبغى أن نحترم هذه الفرق ولا نخشاها لأن الخشية منهم معناها أننا خسرنا هذه اللقاءات قبل أن نخوضها وهو ما رفضناه جميعًا.