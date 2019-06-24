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المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو: مجموعتنا مجموعة الموت ولا نخشى المنافسين

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:13 م
المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو: مجموعتنا مجموعة الموت ولا نخشى المنافسين بيسارو كاندي المدير الفني
الإسماعيلية -صبرى غانم

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أكد بيسارو كاندي المدير الفني الوطني لمنتخب غينيا بيساو أن لاعبيه وكل بعثة منتخب بلاده وهو شخصيًا يشعروا بالفخر للمشاركة فى البطولة الحالية فى نسخته الجديدة المقامة فى مصر خاصة وأنها المشاركة الثانية للنهائيات طوال تاريخ بلاده.

 

وقال إننا نسعى لتقديم صورة جيدة لمنتخب بلاده رغم صعوبة المواجهة أمام العملاق الكاميرونى حامل اللقب فى أول مبارياتنا غدًا الثلاثاء ووجودنا ضمن مجموعة الموت.
 
 
وأضاف أن منتخب بلاده قد استعد جيدًا قبل إنطلاق البطولة ونعرف بطبيعة الحال منتخب الكاميرون وعناصره القوية وسنلعب بشكل متوازن هجومًا ودفاعًا أمامهم للخروج بأفضل نتيجة.
 
 
وأشار زيزينهو كابتن فريق غينيا بيساو إلى أننا جئنا إلى مصر ونعلم أن مجموعتنا تضم من الكبار الكاميرون وغانا إلى جوار بنين وقد تحدثت مع زملائي وقلت لهم أنه ينبغى أن نحترم هذه الفرق ولا نخشاها لأن الخشية منهم معناها أننا خسرنا هذه اللقاءات قبل أن نخوضها وهو ما رفضناه جميعًا.
 
 

 


كأس الأمم الأفريقية

مجموعة الاسماعيلية

منتخب غينيا بيساو

اخبار الرياضه

منتخب الكاميرون

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