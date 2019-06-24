المدير الفنى لمنتخب غينيا بيساو: مجموعتنا مجموعة الموت ولا نخشى المنافسين

أكد بيسارو كاندي المدير الفني الوطني لمنتخب غينيا بيساو أن لاعبيه وكل بعثة منتخب بلاده وهو شخصيًا يشعروا بالفخر للمشاركة فى البطولة الحالية فى نسخته الجديدة المقامة فى مصر خاصة وأنها المشاركة الثانية للنهائيات طوال تاريخ بلاده.
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أكد بيسارو كاندي المدير الفني الوطني لمنتخب غينيا بيساو أن لاعبيه وكل بعثة منتخب بلاده وهو شخصيًا يشعروا بالفخر للمشاركة فى البطولة الحالية فى نسخته الجديدة المقامة فى مصر خاصة وأنها المشاركة الثانية للنهائيات طوال تاريخ بلاده.
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