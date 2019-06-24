المؤبد لعامل و 10 سنوات لشقيقه بتهمة قتل مزارع فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ،اليوم، الاثنين، بمعاقبة المتهم "محمد.ص"، 28 سنة، عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت شقيقه "أحمد"، 31 سنة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "راوى. ز"، 35 سنة مزارع بدائرة مركز طما .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا، ووليد سيد أمين، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 ، بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بمقتل المجنى عليه، بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب خلافات بين الطرفين فقام المتهمين بإطلاق النار عليه حتى سقط على الأرض غارقا فى دمائه وتوفى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.