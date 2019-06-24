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الكويت: استهداف مطار أبها المدنى انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:22 ص
الكويت: استهداف مطار أبها المدنى انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية مطار أبها
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذى استهدف مطار أبها الدولى، وأودى بحياة شخص وإصابة سبعة آخرين.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابى الذى استهدف مطارًا مدنيًا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

 

وشددت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها التام فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

 

وأعربت عن خالص التعازى وصادق المواساة لأسرة الضحية، والشفاء العاجل للمصابين، سائلةً الله العلى القدير بأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

 


الكويت

الخارجية الكويتية

مطار ابها

السعودية

استهداف مطار ابها

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