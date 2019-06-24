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القوى العاملة تعقد 4 ملتقيات توظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:56 م
القوى العاملة تعقد 4 ملتقيات توظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أريك أوشلان رئيس منظمة العمل الدولية
كتب محمود راغب

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تستأنف وزارة القوى العاملة، الجولات الميدانية للمحافظات فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب خلال يوليو المقبل، حيث من المقرر عقد 4 ملتقيات توظيف بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية من خلال مشروعى وظائف لائقة لشباب مصر الممول من الحكومة الكندية ومشرع تشغيل الشباب فى مصر.

وتبدأ هذه الملتقيات بمحافظة البحر الأحمر 27 يوليو لمدة يومين، وبمحافظة القليوبية 22 سبتمبر لمدة يومين، وبمحافظة الأقصر 28 أكتوبر لمدة يومين، وبمحافظة المنوفية 9 نوفمبر لمدة يومين.

وكانت الوزارة قد  قامت بعقد 8 ملتقيات توظيف في إطار مبادرة الرئيس السيسي في بداية العام الحالى، حققت ما يزيد علي 85 ألف فرصة عمل  خلال الفترة من أول يناير حتي أبريل الماضي وكان لذوي الاحتياجات الخاصة مكانا في هذه الفرص، ولقيت إقبالا يصل إلي 85% مما يؤكد أن ثقافة الشباب بدأت تتغير نحو العمل بالقطاع الخاص ، فضلا عن  ما قام به وزير القوي العاملة  من جولات ميدانية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل علي ذوي القدرات الخاصة، وماكينات خياطة علي المرأة المعيلة ، وشهادات أمان علي العمالة غير المنتظمة ، وتفقد مراكز التدريب المهني لاستكمال تطويرها لتواكب التكنولوجية ، فضلا عن زيارات المصانع للتعرف علي ظروف العمال علي الطبيعية ، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع التنظيم النقابي بمواقع العمل المختلفة للتعرف علي معوقات العمل والاستماع لمقترحاتهم  لتحسين بيئة العمل.

 

 


القوى العامله

ملتقيات التوظيف

الشباب

فرص عمل

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