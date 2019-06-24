القوات العراقية تدمر مواقع لـ"داعش" جنوبى غرب الموصل

بغداد (أ ش أ)

دمرت القوات الجوية العراقية بدعم من قوات التحالف الدولى، اليوم الأثنين، مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق جنوبى الحضر والسينية ومناطق أخرى جنوبى غربى مدينة الموصل .

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقى حسن العباسى ـ فى تصريح لراديو "سوا" الأمريكى ـ إن طيران التحالف الدولى وجه ضربات اخرى ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابى .

وأضاف العباسى ان قوات التحالف استطاعت ان تدمر 5 مواقع للتنظيم الإرهابى فى منطقة الموصل والمناطق القريبة خلال العملية العسكرية، دون أى خسائر لقوات التحالف، مشيرا إلى انها عملية استباقية تهدف إلى تكبيد التنظيم الإرهابى خسائر.