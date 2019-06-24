سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 09:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

القضاء التركى يحاكم رجل أعمال وآخرين بزعم تخطيطهم للإطاحة بحكومة أردوغان

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:49 م
القضاء التركى يحاكم رجل أعمال وآخرين بزعم تخطيطهم للإطاحة بحكومة أردوغان رجب طيب اردوغان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مثل رجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا و15 من شخصيات المجتمع المدني أمام محكمة اليوم الاثنين، بتهمة السعي للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء عام 2013 وذلك بتنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد.

 

تأتي القضية على خلفية مخاوف من ازدياد النهج الاستبدادي في البلاد حيث ألقت السلطات القبض على عشرات الآلاف في حملة على المعارضة التركية.

 

كانت مظاهرات غازي قد بدأت في صيف عام 2013 كاحتجاج على مساع لإعادة تطوير متنزه بمدينة اسطنبول التي تقل بها المساحات الخضراء لكن سرعان ما امتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.

 

ورفض أردوغان وقتها فكرة كون الاحتجاجات مدفوعة باعتبارات بيئية، وزعم إنها تهدف للإطاحة بحكومته. وينفي المدعى عليهم الاتهامات.

 

وبدأ كافالا دفاعه اليوم الاثنين، في المحكمة بمدينة سيلفري الواقعة غربي اسطنبول، وهي مقر أكبر سجون تركيا حيث يجري حبس الرجل احتياطيا منذ عام 2017.

 

وقال كافالا للمحكمة "التهمة التي أنا مسجون بسببها منذ 20 شهرا تستند على سلسلة من المزاعم التي لا أساس لها ومنافية للمنطق".

 

وامتلأت قاعة المحكمة الضخمة بنحو مئة محام فضلا عن أعضاء بالبرلمان ومؤيدين للمتهمين.

 

وتطالب لائحة الاتهام بسجن المتهمين مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ويواجه المدعى عليهم تهما منها السعي للإطاحة بالحكومة وتمويل الاحتجاجات.

 


تركيا

اردوغان

محكمة

حكومة اردوغان

القضاء التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإخوان على كف عفريت فى اسطنبول بعد خسارة مرشح حزب أردوغان.. هزيمة العدالة والتنمية تدخل الجماعة فى نفق مظلم.. وخبراء: نهاية متوقعة لحلف "تركيا إيران قطر".. وزوال حكم الرئيس التركى أصبح قريبا

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:30 م

الصحف العالمية اليوم: نتائج انتخابات اسطنبول تمثل تحولا فى هيمنة أردوغان على تركيا .. الاستخبارات الأمريكية تعمل على خطط سرية لردع إيران .. وترامب يستخدم سياسة حافة الهاوية لتحقيق أهدافه الرئيسية

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:08 م

"إذا خسرنا إسطنبول خسرنا تركيا".. مقولة أردوغان تتحول إلى حقيقة.. حزبه دفع بأقوى رجاله والخسارة كشفت حجم الانقسامات داخل "العدالة والتنمية".. وانعكاسات النتيجة تهدد الرئيس التركى بخسارة الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:58 ص

CNN: انتخابات اسطنبول تمثل تحول فى هيمنة أردوغان على تركيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:01 ص

مقالات صحف الخليج.. مشارى الذايدى: باتجاه سقوط محور تركيا وإيران وقطر.. محمد الساعد: عندما كانت النساء يحضرن الحفلات الغنائية قبل 60 عاما.. خالد الجارالله: أعداء رؤية المملكة.. أحمد محمد الشحى: تنوير زايد وشعبه

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:00 ص

مطالبات بموقف دولى حاسم لمعاقبة تركيا وقطر على دعمهما للإرهاب

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

فيديو جراف.. بطولة أمم أفريقيا 2019 بنكهة فرنسية

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

اليوم السابع: المنتخب يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الكونغو

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

موجز 6.. البرلمان يوافق على أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

بريانكا شوبرا ترد الجميل لـ"صوفى تيرنر" وتؤازرها قبل حفل زفافها فى باريس

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات.. نجم ليفربول: لا يوجد مبرر لضياع اللقب.. وأجيرى يطبق طريقة ليفربول أمام الفهود

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

س و ج.. هل يتسبب الأهلى فى شطب الهارب سليمانى كوليبالى؟

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

صور.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

منفذ تميمة "أمم أفريقيا" يكشف تفاصيل خروجها للنور.. استغرقت 15 يوما لإنجازها بعد موافقة اتحاد الكرة والكاف.. "أبو العطا": صممنا تماثيل صغيرة منها لتوزيعها هدايا.. ونحت 10 بالحجم الكبير ووضعها فى الملاعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة