سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

القابضة الغذائية تجتمع مع الموردين لتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:34 م
القابضة الغذائية تجتمع مع الموردين لتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية مجمعات استهلاكية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستأنف لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًات ، مع الموردين وكبار المنتجين الأسبوع الجارى، للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.
 
ويتم توفير السلع لأصحاب البطاقات وصرفها ضمن المقررات التحوينية شهريا، حيث يتم صرف سلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز وغيرها من السلع الأخرى كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير منتجات اللحوم والدواجن أيضا للمجمعات الاستهلاكية
 
 
 
 
 
 

التموين

القابضة الغذائية

الموردين

توفير السلع الغذائية

المجمعات الاستهلاكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التموين تضخ 50 طن أسماك يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.. والاستعانة بمنتجات بحيرة ناصر بـ27 فرعا بالقاهرة والجيزة.. والبلطى من 24: 37 جنيها والبورى يقف عند حاجز الـ70

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:05 ص

طرح 25 طن لحوم ودواجن مجمدة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:52 ص

زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص

خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وشركات "التموين" لزيادة معدلات الإنتاج

السبت، 22 يونيو 2019 04:00 ص

التعاقد على شراء السلع الأساسية وطرحها للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة