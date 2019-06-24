القابضة الغذائية تجتمع مع الموردين لتوفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستأنف لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًات ، مع الموردين وكبار المنتجين الأسبوع الجارى، للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.

ويتم توفير السلع لأصحاب البطاقات وصرفها ضمن المقررات التحوينية شهريا، حيث يتم صرف سلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز وغيرها من السلع الأخرى كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير منتجات اللحوم والدواجن أيضا للمجمعات الاستهلاكية