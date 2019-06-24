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الصناعات الهندسية: 19 شركة من القطاع تزور تنزانيا ورواندا لزيادة الصادرات

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:00 ص
الصناعات الهندسية: 19 شركة من القطاع تزور تنزانيا ورواندا لزيادة الصادرات محمد المهندس
كتب إسلام سعيد

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كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن 19 شركة من الغرفة تزور تنزانيا ورواندا حاليا، لبحث الفرص التصديرية المتاحة لهذه الدول، من أجل زيادة صادرات القطاع للدول الأفريقية.
 
وأضاف المهندس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة تولى أهمية كبيرة لزيادة الصادرات لقطاع الصناعات الهندسية، لافتا إلى احتياج القارة الأفريقية للمنتجات المصرية خاصة الفنية منها، فهناك قبول للأجهزة المنزلية فى أفريقيا.
 
وأشار إلى أن التوسع فى تشغيل المصانع بالسوق المصرى ينعكس على حجم الصادرات، فتدشين خطوط واستثمارات صناعية جديدة، يساهم فى النهاية فى إتاحة منتج للسوق الداخلى، وكذلك منتجات يمكن الاعتماد عليها لتصديرها.
 
 
 

صادرات مصر

الصناعات الهندسية

الاجهزة المنزلية

صادرات الاجهزة

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