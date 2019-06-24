"الصحة": الإكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين (أ) يحد من سرطان البروستاتا

كتب وليد عبد السلام

أكد الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان أن سرطان البروستاتا يصيب الرجال عند تقدم السن وله علاقة وثيقة بين زيادة استخدام الدهون فى اللحوم والحليب ومنتجاته، والزيوت النباتية التى تؤدى إلى زيادة الاستروجين والهرمونات الجنسية.

وقال الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة والسكان إن الاكثار من تناول الأغذية الغنية بفيتامين (أ) وبيتا كاروتين يثبط الإصابة بسرطان البروستات.

ويشار إلى أن وزارة الصحة لديها برنامج قومى للتوعية بمخاطر الأورام وعلاجها بالمجان على نفقة الدولة والتأمين الصحى.