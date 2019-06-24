السجن 7 سنوات لعاطل لاتهامه بسرقة موتور رى من أرض زراعية بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عرفة .ش" عاطل بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بسرقة موتور رى من أرض زراعية، بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية محمد عبد الرحمن أبو النجا، ووليد سيد أمين، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز جهينة، عندما تلقى مركز شرطة جهينة، بلاغا من " دسوقى.م 33 سنة " مزارع، بسرقة موتور الرى الخاص به من أرضه الزراعية دائرة المركز ولم يتهم أحد بالسرقة .

وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.