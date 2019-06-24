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الرئيس الجزائرى يوقع على حركة ترقية فى صفوف ضباط الجيش

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:00 م
الرئيس الجزائرى يوقع على حركة ترقية فى صفوف ضباط الجيش الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ

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وقع الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مراسيم رئاسية تتضمن ترقية ضباط عاملين فى الجيش ومنح الأوسمة ابتداء من تاريخى 5 يوليو 2019 والأول من نوفمبر 2019.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، إنه "طبقًا لأحكام الدستور، المواد 91 و 102 و104، أشرف اليوم الاثنين السيد رئيس الدولة على التوقيع على المراسيم الرئاسية المتضمنة ترقية الضباط العاملين فى صفوف الجيش الوطنى الشعبى وكذا المراسيم الرئاسية المتضمنة إسداء الأوسمة للمستخدمين العسكريين والشبيهين، ابتداء من تاريخى الخامس يوليو 2019 والفاتح نوفمبر 2019".

 

 

 


الرئيس الجزائرى

الجيش الجزائرى

عبد القادر بن صالح

القوات المسلحة الجزائرية

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