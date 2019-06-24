الدفاع الروسية تستلم أحدث منظومة دفاع جوى "سوسنا"

موسكو (أ ش أ)

قررت وزارة الدفاع الروسية أن تدخل أحدث نظام صاروخى "سوسنا" الخدمة فى الجيش الروسى، حسبما ذكرت شركة "المنظومات العالية الدقة" (جزء من شركة روستيخ).

وقالت الشركة فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "فى مايو الماضى، انتهت اختبارات النظام الصاروخى "ستريلا-10إم إل" (نسخة التصدير "سوسنا") بشكل إيجابى، وقررت وزارة الدفاع الروسية أن تتسلم المنظومة للتسلح فيها، سيتم تسليمها فى 2022".

وفى وقت سابق، قال المدير الإدارى للشركة، فاليرى ماكييف: "اجتازت المنظومة الاختبارات الحكومية بالكامل، وبعد ذلك تم الانتهاء من تصنيعها وفقا لتوصيات وزارة الدفاع الروسية. كما تم إجراء اختبارات إضافية بنجاح، وأن "سوسنا" تتميز بفعاليتها العالية ودقة إصابة وسائل الهجوم الجوى، وبصمودها فى ساحة المعركة، وكذلك بآليتها والوقت القصير الذى تحتاجه حتى ترد.وبالإضافة إلى ذلك "سوسنا" تملك مدى إصابة قياسى بالمقارنة مع الأنظمة المحلية والأجنبية وفيها نظام توجيه ليزرى.