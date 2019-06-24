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الداخلية التونسية : ضبط 32 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:50 م
الداخلية التونسية : ضبط 32 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية مهاجرين
أ ش أ

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 تمكنت الوحدات الأمنية التونسية من إيقاف 13 تونسيا بنابل وضبط شاحنة تحمل 19 شخصا من جنسيات إفريقية كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.
 
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الاثنين - أن الوحدات البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الإيطالية على مستوى سواحل منطقة "رأس أدار"، وتم القبض على 13 شخصا من سكان ولايات تونس وبنعروس ونابل تتراوح أعمارهم بين 19 و41 عاما بعد تعرض مركبهم للغرق وتسرب المياه داخله.
 
وأشارت إلى أن من بين الموقوفين شخصين مطلوبين للعدالة من أجل السرقة وحمل سلاح أبيض دون رخصة ..وأمرت النيابة بالتحفظ عليهم وتحرير محضر ضدهم لتكوين تشكيل يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة.
 
كما تمكنت الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة من ضبط شاحنة تحمل مجموعة من الأشخاص (تراوحت أعمارهم بين 25 و33 عاما) 5 منهم من كوت ديفوار و5 من مالي و6 من بوركينا فاسو و2 من الصومال وشخص من السنغال .
 
وأوضحت الوزارة أنه بالتحقيق مع مالك الشاحنة وسائقها اعترف أن أحد معارفه اتصل به مباشرة وعرض عليه نقل مجموعة من الأشخاص الأجانب بالشاحنة مقابل حصوله على مبلغ مالي يتسلمه بعد إيصالهم لمكان انطلاق عمليّة الاجتياز.

الحدود البحرية

تونس

المهاجرين

السواحل الإيطالية

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