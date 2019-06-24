الخزانة الأمريكية: توقيع عقوبات على 3 قادة بارزين بالحرس الثورى الإيرانى

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صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، حيث سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة.

وأضاف منوشين - خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء اخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز، وقائد القوات الجوية فى الحرس الثورى الإيرانى العميد أمير على حاجى زاده الذى كان مسئولاً عن إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار فى المجال الجوى الدولى، فضلاً عن قائد القوات البرية للحرس الثورى العميد محمد باكبور".

وتابع منوشين، "بالإضافة إلى توقيع عقوبات على هؤلاء، لقد وقعنا عقوبات أخرى على 5 قادة مناطق بحرية آخرين"، وأشار الوزير الأمريكى إلى أن هذه العقوبات هامة للغاية بالنسبة لأحداث التوتر الأخيرة بين أمريكا وإيران، لافتًا إلى أن العقوبات تكمن أهميتها فى تجميد تمويل جناحات الحرس الثورى الإيرانى وعرقلة نشاطه.

كما أكد على ما صرح به ترامب حول لجوء واشنطن إلى طاولة المفوضات فى حال جنح طهران إلى ذلك، قائلاً "إن مشكلتنا ليست مع الشعب الإيراني، لا نريد خلق مشكلة للشعب الإيرانى وإنما تكمن العقوبات ردا على تصرفات النظام الإيرانى".