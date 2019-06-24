الحكم بالمؤبد على عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى،المستشار شريف كامل عادلى،المستشار علاء سمير حسن ،المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بحبس "حمدى .ا.ش" بالمؤبد غيابى، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من ضبط "حمدى. أ. ش" وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وبمواجهة إعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار وترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.