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الحشد الشعبى العراقى يعلن تنفيذ عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:18 م
الحشد الشعبى العراقى يعلن تنفيذ عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا قوات الحشد الشعبى العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الحشد الشعبى العراقى، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية أمنية لتأمين 120 كيلومترًا من الحدود مع سوريا.

وقال الحشد - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن قيادة الأنبار للحشد الشعبى "اللواء 19"، نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم، مضيفًا أن القوات انتشرت فى المساحة المستهدفة فى العملية، من بينها مناطق وادى صواب وقرية صويب والبو خليفة.

وأعلنت السلطات العراقية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 14 إرهابيًا من تنظيم "داعش" فى عملية نوعية استباقية لجهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولى فى جنوبى محافظة كركوك.

 

 


الحشد الشعبى العراقى

تنظيم داعش

مكافحة الارهاب

الحرب فى العراق

الحدود العراقية السورية

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