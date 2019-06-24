الحرب الإلكترونية.. تحذيرات للشركات الأمريكية من زيادة القرصنة الإيرانية

دعا مسئولون أمريكيون سابقون وحاليون الشركات الأمريكية إلى ضرورة الاستعداد للانتقام الإلكترونى من إيران بعدما شنت إدارة ترامب هجوم إلكترونيا على برامج إطلاق الصاروخية الخاصة بطهران، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن القراصنة الإيرانيين يستهدفون الشركات الأمريكية ببرامج خبيثة متخصصة مصممة لمحو محتويات شبكات الكمبيوتر بدلا من سرقة بيانتها، حسبما حذر كريس كريبس مدير قسم الأمن الإلكترونى بوزارة الداخلية الأمريكية.

أما الشركات الخاصة بالأمن الإلكترونى التى كانت تتعامل بالفعل فى زيادة هائلة فى القرصنة الإيرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد بدأت التحذير من أن الولايات المتحدة قد تشهد زيادة فى هجماتها وربما تصبح تلك الهجمات أكثر تدميرا.

وتوقعت الصحيفة أن هذه الضربات الانتقامية ستضرب على الأرجح مجموعة واسعة من الأهداف أكثر مما ضربتها الهجمات الإلكترونية الأمريكية التى ذكرت الصحيفة أنها كانت مقتصرة على الأنظمة العسكرية واستغرقت أسابيع للإعدادات.

وقال جون هولكويست، مدير الاستخبارات والتحليلات فى شركة إيرأى للأمن السيرانى إن الإيرانيين قد يختارون هدفا غير عسكرى حتى يمكن أن يكون لهم تأثير أكبر.