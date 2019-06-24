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الجيش اللبنانى: إحالة 12 متهما للقضاء لارتباطهم بمنفذ حادث طرابلس الإرهابى

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:02 م
الجيش اللبنانى: إحالة 12 متهما للقضاء لارتباطهم بمنفذ حادث طرابلس الإرهابى الجيش اللبنانى ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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أعلنت القوات المسلحة اللبنانية عن انتهاء جهاز مخابرات الجيش من كافة أعمال التحقيق فى حادث الهجوم الإرهابى المسلح الذى شهدته مدينة طرابلس (شمالى البلاد) ليلة عيد الفطر، وإحالة 12 شخصا تبين ارتباطهم بمنفذ العملية الإرهابية إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى – فى بيان لها اليوم – أن المتهمين المضبوطين الذين أحيلوا إلى القضاء، تبين لمخابرات الجيش أن لديهم ارتباطات بالإرهابى القتيل (عبد الرحمن مبسوط) منفذ الهجوم المسلح وبالعملية التى نفذها فى طرابلس.

وأشارت إلى أن حصيلة العملية الإرهابية أسفرت عن مقتل 4 عسكريين (من الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي) إلى جانب إصابة عدد من المدنيين، وتضرر عدد من الأبنية والآليات العسكرية والمدنية.

من جانبه، قال مصدر عسكرى رفيع المستوى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المتهمين الـ 12 المضبوطين، ألقى القبض عليهم فى ضوء أدلة وقرائن وشبهات قوية، تفيد بارتباطهم بالإرهابى عبد الرحمن مبسوط، وأنهم كانوا على تواصل مستمر معه، وقيامهم بتقديم عدد من أوجه الدعم له.

وأكد المصدر أن التحقيقات التى سيباشرها القضاء المختص، هى التى ستحدد مدى ارتباط كل منهم بالعملية الإرهابية التى وقعت فى طرابلس.

وشهدت مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر اعتداء إرهابيا مسلحا نفذه إرهابى ينتمى إلى تنظيم داعش بأسلوب (الذئاب المنفردة) وتبين أنه سبق له القتال ضمن صفوف التنظيم بمدينة الرقة فى سوريا، حيث استخدم بندقية آلية (رشاش) وعددا من القنابل فى الهجوم على تمركزات شرطية وعسكرية، على نحو أسفر عن مقتل ضابط وعريف بالجيش، وعريف وجندى بجهاز قوى الأمن الداخلي.

وطوقت قوات الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، الإرهابى داخل المبنى الذى تحصن فيه، وقامت وحدة خاصة من جهاز مخابرات الجيش تساندها قوة من شعبة المعلومات (الاستخبارات) بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة الإرهابى لإلقاء القبض عليه، واشتبكت معه، لتنفجر بجسده إحدى القنابل قبيل استخدامه لها وإلقائها على القوات.

 

 


الجيش اللبنانى

طرابلس

حادث طرابلس الارهابى

لبنان

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