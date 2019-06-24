الجنايات الكويتية تقضى بحبس متهمين اثنين 5 سنوات لاتجارهما بالبشر

الكويت (أ ش أ)

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس محامية، ومتهم آخر خمس سنوات فى قضية اتجار بالبشر.

واتهمت محكمة الجنايات الكويتية، المتهمين الاثنين، باحتيال على عدد من العمالة الوافدة، واستغلال ضعفهم عبر تسخيرهم للعمل دون مقابل مالى، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالتدليس، وكذلك استخدام عمالة فى كفالة آخرين، بالإضافة إلى سب الضحايا والتحقير من شأنهم وإهانتهم.

وقد تم إحالة المتهمين الاثنين إلى سجن الكويت المركزى وسجن النساء لتنفيذ العقوبة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.