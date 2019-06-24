التنمية المحلية تبحث عرض شركة لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة

عقد مسئولو وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مع أحد الشركات الخاصة، التى تعمل فى مجال جمع ونظافة وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة، لمناقشة العرض الفنى والمالى الذى تقدمت به الشركة، للمشاركة فى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية، حيث تم عرض شرح تفصيلى لمقترح تشغيل إدارة المخلفات الصلبة في مدن ومراكز محافظة القليوبية، والتى تبلغ حوالى 4 آلاف طن مخلفات في اليوم، وتتضمن مراحل الجمع وعمليات الفرز والنقل إلى المحطات الوسيطة ومعالجة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن للمخلفات.

وأكد مسئولو وزارة التنمية المحلية الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لموضوع منظومة النظافة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة ورفع معدلات نظافة الشوارع خاصة الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان، حتى يشعر المواطنون بالتحسن الملحوظ في تنفيذ المنظومة، وإلى دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص وتشجيع الشباب علي المشاركة والمبادرات المجتمعية فى هذا الشأن، مع ضرورة الإلتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية والصحية لمنظومة العمل مع تدريب الكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال وادماج القطاع غير الرسمى فى المنظومة والاستفادة من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال النظافة.

وأكدت الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة، وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية فى الشارع المصرى خلال فترة قصيرة، وضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال، وأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لدعم البنية الأساسية اللازمة لتفعيل المنظومة، حيث إنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات وضمان عدم تعطلها ورفع كفاءة المنظومة.