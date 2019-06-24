"التعاون الإسلامى" تدين بشدة هجوم مليشيا الحوثى على مطار أبها

أ ش أ

أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة اليوم الاثنين استهداف مطار أبها الدولى بطائرة مسيرة استهدفت مواقف السيارات بالمطار؛ ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 21 مدنيا من جنسيات متعددة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين فى بيان -أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم الاثنين "إن المنظمة تدين الأفعال الإجرامية التى تنفذها ميليشيا الحوثى الإرهابية، محمّلة الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة".

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولى إلى القيام بمسؤولياته فى التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن وسلامة الطيران المدني.