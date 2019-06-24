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التحقيق مع رئيس بلدية فى إيطاليا بتهمة التعاون مع المافيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:13 م
التحقيق مع رئيس بلدية فى إيطاليا بتهمة التعاون مع المافيا وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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قال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى إن "30 عملية اعتقال جرت ضد المافيا فى بلدية سكورانو ـ ليتشى، وفكك عناصر الدرك (كاربينييرى) مجموعة إجرامية ، وقال"شكرا لرجال إنفاذ القانون والمحققين.. لن يتوقف التنظيف: الى الأمام بالسرعة القصوى".
 
وقالت مصادر أمنية إيطالية إن "جويدو نيكولا ستيفانيللى" رئيس بلدية سكورانو ـ ليتشى ، يخضع للتحقيق مع المدعى العام فى المدينة، بتهمة التعاون مع المافيا.
 
ووفقا لصحيفة "جرانما" الإيطالية فإن "قوات الشرطة فى ليتشى، قامت صباح اليوم الاثنين، بتنفيذ 30 أمر حجز احترازى، أصدرها قاضى تحقيق محكمة المدينة، بناءً على طلب دائرة الشئون البلدية، 19 من المعتقلين فى السجن و11 تحت الإقامة الجبرية".
 
وأضافت أن الاعتقالات تمت بتهمة تكوين تنظيم "مافيا" يهدف إلى الاتجار بالمواد المخدرة، التى نجمت عنها  العديد من الأضرار فى المدينة مثل حرائق مفتعلة، وحيازة غير قانونية لأسلحة ومواد متفجرة، وحيازة مخدرات والاتجار بها، وحالات ابتزاز، وغيرها من عمليات الخطف وأعمال العنف".
 
وذكرت المصادر الأمنية أن "عناصر وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك فى باليرمو، صادرت ممتلكات تتجاوز قيمتها الـ1.6 مليون يورو، من زعيم المافيا إنياتسيو بولاراه، فى منطقة سان جوزيبى ياتو، الذى يعتبره المحققون المسئول المطلق لعائلة المافيا فى المنطقة، وهو "اليوم محتجز ويواجه حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل".
 

ايطاليا

المافيا

وزير داخلية ايطاليا

سالفينى

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