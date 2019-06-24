التأمين الصحى: توفير أدوية التصلب المتعدد للمرضى بالمحافظات مجانًا

كتب وليد عبد السلام

أكدت هيئة التأمين الصحى توفير أدوية مرض التصلب المتعدد بالمراكز المختلفة بالمحافظات بالمجان للمرضى، مؤكدة أن البرامج العلاجية يشرف عليها كبار الأساتذة والتخصصين العاملين بالتأمين الصحى.

وتصل تكلفة علاج مريض التصلب المتعدد 6900 جنيه شهريا ج لا يتحمل منها أى مبالغ ويحصل على الخدمة 100 % مجانا .

وتنفق هيئة التأمين الصحى 2.3 مليار على شراء الدواء و744 مليون على المستلزمات الطبية و71 مليون على الادوية التى يحصل المريض عليها من الجهات المتعاقد معها .

يشار إلى أن 60% من المصريين مشتركين فى التأمين الصحى ويحصلون على خدماته مقابل الإشتراكات التى يتم تسديدها للهيئة .