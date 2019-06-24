"الإخوان" ترصد مليار دولار لبث الشائعات عبر الفيسبوك.. اعرف التفاصيل

كتب كامل كامل

رصدت جماعة الإخوان الإرهابية ميزانية ضخمة لبث الأكاذيب والشائعات فى مصر خلال الفترة المقبلة والسيطرة والاستحواذ الكامل على الرأى العام عبر السوشيال ميديا، وتصل الميزانية التى رصدتها، حسبما قال إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية قرابة المليار دولار سنويا.

وأضاف "ربيع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "يتم إدارة تنظيم الاخوان وتابعيهم من المخطوفين ذهنيا عبر السوشيال ميديا من خلال 7 شركات علاقات عامة أمريكية تتقاضى الشركة الواحدة منهم 150 مليون دولار سنويًا ، وتقوم قطر بتمويل 4 شركات بينما تمول تركيا 3 شركات".

وأضاف "ربيع": "كل شركة من الـ7 متخصصة في ملفات محددة وشريحة عمرية أو اجتماعية محددة ومعها كتيبة من الإعلاميين والصحفيين والقنوات والآف من صفحات التواصل الاجتماعي ومتخصصين في العلوم الانسانية ( علم السياسة - علم الاجتماع - علم النفس )، وهذا هو السر فيما ترونه قوة صفحات وحسابات الإخوان عبر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن هناك 7 شركات أمريكية تحصل على مليار دولار سنويًا لإدارة ملف إعلام الجماعة ، مؤكدا أن المرحلة القادمة صعبة للدولة المصرية، متوقعا زيادة حالة ضجيج وتحريض وتشكيك وحرب على العقول ، وتغييب للحقائق وفبركه للثوابت وكذب محترف وفتن حقيره تنتشر باحتراف لضرب الضمير الجمعي المصري وصلابة القاعدة الشعبية، لذلك لابد من دعم وتكاتف الجبهة الداخلية ولابد لكل فرد من الشعب أن بفتح عينه ويضع أولوياته نحو الدولة المصرية، وعلينا جميعا أن نساند وندعم بمنتهى القوة دولتنا وجيشنا وشرطتنا وقضائنا وإعلامنا".