الأرصاد الجوية الهندية: الأمطار الموسمية تغطى نصف مساحة الهند

(رويترز)

قال مسئول بإدارة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الاثنين، إن الأمطار الموسمية السنوية تغطى قرابة نصف مساحة الهند وإن الظروف مواتية لانتشارها فى مناطق وسط وغرب البلاد هذا الأسبوع.