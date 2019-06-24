الأرصاد الجوية الهندية: الأمطار الموسمية تغطى نصف مساحة الهند

قال مسئول بإدارة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الاثنين، إن الأمطار الموسمية السنوية تغطى قرابة نصف مساحة الهند وإن الظروف مواتية لانتشارها فى مناطق وسط وغرب البلاد هذا الأسبوع.
وسيساعد انتشار الأمطار المزارعين على الإسراع بغرس المحاصيل الصيفية التى تأخر إلقاء بذورها بسبب تأخر الأمطار الموسمية.
وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه "اكتسبت الأمطار الموسمية زخما في الأيام الثلاثة الأخيرة. وغطت جنوب وشرق الهند بالكامل".
وأضاف أن الظروف مواتية لامتداد الأمطار الموسمية إلى ولاية ماديا براديش بوسط الهند وولاية جوجارات بغرب البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة