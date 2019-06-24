اعرف نصائح الصحة فى التغذية السليمة للأطفال المصابين بمرض السكر

كتب وليد عبد السلام

أكد المعهد القومى للسكر التابع لوزارة الصحة أن اصابة الأطفال بالسكر لا تعنى حرمانهم من الطعام ويمكنهم يمكنه تناول أطعمة محددة وبمقادير محدده وخاصة الحلويات وتجنب الأطعمة المقلية أو المحمرة وتناول لبن منزوع الدسم والإقلال من الدهون لا تزيد عن30% من اجمالى السعرات الحرارية التى تخزن فى الجسم لاعطائه المزيد من الوقود.

وأضاف معهد السكر : ينبغ أن يحتوى الأكل على بروتينات تقريبا من 10 إلى 20 % من اجمالى السعرات الحرارية كما أن الكربوهيدرات ينبغى أن تشكل 50 %من اجمالى السعرات الحرارية اليومية.

ويمكن للطفل أن يتناول اللحم والبيض والسمك والجبن مع الخبز البلدي والبطاطس كما أن الخضروات هامة وضرورية لمرضى السكرى ولذا يجب الاكثار من الخيار والخس والألياف لأنها تساعد على الامتصاص الثابت للسكريات من الأمعاء ويجب أن تعلم الأم أن الوزن الزائد خطر على مريض السكر والإهمال فى العلاج قد يسبب أمراض الكلى أو العمى أو ضمور بالاعصاب والإكثار من الدهون يودى إلى تصلب الشرايين ومشاكل فى القلب.