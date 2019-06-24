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استطلاع رأى لـ"بى بى سى": ثقة العرب فى القادة الدينيين تتراجع

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:31 ص
استطلاع رأى لـ"بى بى سى": ثقة العرب فى القادة الدينيين تتراجع أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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كشف استطلاع رأى أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، عن تحولات كبرى فى العالم العربى فيما يتعلق بموقف المستطلع آرائهم من الدين والعلاقات مع الولايات المتحدة، وهى الملفات التى بدأت الاهتمام بها يتراجع بشكل لافت.

 

وعلقت العديد من الصحف البريطانية على الاستطلاع، حيث قالت الجارديان فى تقرير لها اليوم إن الاستطلاع الذى تم بالاشتراك مع جامعة برينكتون، هو "الأكبر" فى العام العربى، وشمل أكثر من 25 ألف شخص من 10 دول من ضمنها الأراضى الفلسطينية.

 

وأضافت الصحيفة أن الاستطلاع يعكس تراجع ثقة المواطنين العرب فى القادة الدينيين بشكل ملحوظ.

 

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم  "غير دينيين" ارتفعت من 11%  بين عامى 2012 و2014، إلى 18% هذا العام.

 

وقال 12% ممن تم استطلاع آرائهم فى كل من مصر والجزائر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن، إن لديهم نظرة إيجابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بينما كانت النسبة 28% إزاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين و51% إزاء أردوغان.

 

وقال 60% من المشاركين فى ثمانية دول إن العنف ضد الولايات المتحدة نتيجة منطقية للتدخل فى المنطقة، وكان ذلك أكثر وضوحا فى لبنان وفلسطين واليمن، حيث تبنى وجهة النظر هذه 75% او أكثر ممن شملهم الاستطلاع.

 

كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء المتوتر المتزايد فى بلدانهم، وقال المشاركون فى الجزائر والعراق والأردن وليبيا وفلسطين والسودان إنهم يشعرون أنهم يتجهون نحو الاستبداد. ووجد الاستطلاع أن أكثر من ستة من كل عشرة جزائريين وأربعة من كل عشرة سودانيين يعتقدون أن الانتخابات الأخيرة لم تكن حرة ونزيهة.

 

 

 

 


العالم العربى

الدين

الولايات المتحدة

استطلاع بى بى سى

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