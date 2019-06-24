اتفاقية بين منظمة السياحة العربية والبنك الإسلامى لجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة

كتبت آمال رسلان

كشف الدكتور وليد الحناوى الأمين العام المساعد بالمنظمة العربية للسياحة، عن أن المنظمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية خاصة بحماية الاستثمارات في السياحة، تهدف من خلالها المنظمة إلي جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في العالم العربي.

وشرح الحناوى خلال إحدى جلسات منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية، تفاصيل تلك الاتفاقية والتى سيوفر البنك من خلالها بوليصة تضمن حماية تلك الاستثمارات، ولفت إلي أن البوليصة توفر عنصر الأمان للمستثمر، وفى حالة أى مخاطر علي المشروع سيتمكن من استرجاع أكثر من 90% من قيمة المشروع، مشددا علي أن هذه الاتفاقية تسهم في التشجيع علي الاستثمار في الوطن العربي.

وتابع أن هناك نوعا من التخوف لدي المستثمرين الأجانب في تنفيذ مشروعات داخل الوطن العربي ولكن هذه الاتفاقية تضمن حماية المستثمر من الكوارث التي يمكن أن تتعرض لها البلد المقام بها المشروع.