اتجاه لتشغيل أوتوبيسات كهربائية بطول الدائرى لمواجهة زحام القاهرة الكبرى

كتب رضا حبيشى

أفادت مصادر مسئولة بقطاع النقل أنه يجرى دراسة تشغيل أتوبيسات كهربائية ذات سعة كبيرة أو ما يطلق عليها (BUS Rapid TRANSITE) بطول الطريق الدائرى لمواجهة الزحام المرورى الذى يواجه القاهرة الكبرى، على أن يتولى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاؤه منذ أيام الإشراف على تنفيذ وتشغيل هذه الأتوبيسات.

وبحسب المصادر فإنه سيتم دراسة تخصيص حارة منعزلة بطول الطريق الدائرى لمسير الأتوبيسات الكهربائية التى تعتزم الحكومة تسييرها حتى تسير بسرعات كبيرة تمكنها من تحقيق سيولة مرورية فى القاهرة الكبرى، على أن يكون لهذه الأتوبيسات محطات ثابتة محددة بطول الطريق الدائرى، وأنه يجرى التنسيق مع محافظات القاهرة والقليبوبية والجيرة لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضحت المصادر إن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى الذى يرأسها وزير النقل بصفته ويضم ممثلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والداخلية سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وتشغيله، مشيرة إلى أنه يجرى دراسة كيفية تشغيل الأتوبيسات الكهربايية التى تخطط الحكومة لتسييرها بطول الطريق الدائرى سواء عبر منح رخصة تشغيلها لإحدى الشركة المتخصصة أو أكثر أو إنشاء شركة بالشراكة مع الجهاز للتولى تشغيلها.

وأكدت المصادر أن المشروع ما زال فى مرحلة الدراسة، ولم يتم الاستقرار على آلية التنفيذ أو تمويل تكلفة المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة تلقت عروض من شركات ألمانية وأخرى سويدى لتصنيع وتوريد الأتوبيسات التى ستعمل خلال هذا المشروع، حيث يجرى دراسة تشغيل أتوبيسات مماثلة فى المدن الجديدة لمواجهة ومنع الزحام المرورى بالإضافة إلى أنه تكلفة تشغيلها أقل بالمقارنة بالأتوبيسات العادية بجانب كونها صديقة للبيئة.

وأوضحت المصادر أن أسعار تذاكر هذه الأتوبيسات سيتم تحديدها من قبل الشركات المشغلة بالتنسيق جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع الوضع فى الأعتبار تغطيتها لتكاليف التشغيل، حيث أنها لن تكون مدعومة من الحكومة، لافتا إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المخطط تشغيلها بطول الطريق الدائرى ستربط مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى فى محطة عدلى منصور بالخط الثالث الجارى إنشاؤها بالسلام.

وأشارت المصادر أن خطوط المترو الجديدة المخطط تنفيذها وستربط مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مثل الخط الرابع أو الخط السادس أو حتى الخط الثانى الذى سيتم مده إلى قليوب وسيربط مع الطريق الدائرى، ستربط جميعها مع شبكة الأتوبيسات الكهربائية السريعة الذى يجرى دراسة تشغيلها بطول الطريق الدائرى، حيث سيراعى خلال تحديد المحطات الثابتة لشبكة الأتوبيسات الكهربائية الربط مع شبكة مترو الأنفاق وكذلك التجمعات السكنية، حيث سيتم إنشاء المحطة الثابتة للأتوبيسات فى بطول الطريق الدائرى دون تضييق حارات المرور.