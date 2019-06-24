إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بمحل تجارى بجمرك الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا من إدارة المتابعة الميدانية بالحى يُفيد بملاحظة وجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد المحال التجارية فى المنشية.

وقد كلفت المهندس المختص وإدارة إشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحى بمعاينة موقع البلاغ وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبإنتقال اللجنة لموقع البلاغ وجد أن هناك شروع فى أعمال هدم وبناء بدون ترخيص بالمحل التجارى المذكور والكائن فى شارع طلبة بالمنشية، وتم مصادرة كافة الأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة وإتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جهه آخرى شن حى ثان المنتزه حملات إزالة الحواجز الحديدية ، والكتل الخرسانية بنطاق الحى،حيث شهد شارع مستشفى السبع بمنطقة العصافرة بحرى، حملة لإزالة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية من قِبل إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة الصباحية بحى ثان المنتزه .

وأسفرت الحملة، عن إزالة العشرات من مخلفات الحواجز الحديدية، والكتل الخرسانية، وإطارات السيارات المتهالكة، التى تشغل الطريق، وتعوق حركة السير وجارى استمرار الحملات بنطاق الحي.

جاء ذلك بناء على توجيهات العميد خالد كشك، رئيس حى ثان المنتزه ، ومصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى ولفتح الطريق لتيسير حركة سير المواطنين.