إصابة 5 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص وسائق ، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدينة وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 80 اتجاة القاهرة .

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من اسرة واحدة ،بالإضافة إلى سائق .

وتم نقل المصابين الى مستشفي وادى النطرون المركزى لاسعافهم وهم "ناصر. ع. ال" 39 سنه" و"ميسون. م .ال" 36سنة "حلا ن.ع" 4 سنوات و" عبد الرحمن ن.ع سنتان و "محمد ع.م "سائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.