إحالة 19 إرهابيا من داعش وجبهة النصرة إلى المحكمة العسكرية اللبنانية

بيروت (أ ش أ)

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 19 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمى (داعش) و(جبهة النصرة) وتنفيذ عمليات إرهابية داخل لبنان وفى سوريا ضد الجيش السورى.

وأصدر قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان قرارى الاتهام بحق المتهمين بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة، فى قضيتين منفصلتين، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها سلطات التحقيق.

وتضمن قرار الاتهام الأول قيام 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابى وتنفيذ عمليات عدائية لصالح التنظيم داخل الأراضى اللبنانية، والاشتراك فى ارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة أسلحة نارية حربية وذخائر ومفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية.

وجاء بقرار الاتهام الثانى قيام 7 متهمين بالانضمام إلى تنظيم (جبهة النصرة) والانخراط فى صفوفه، والاشتراك فى العمليات القتالية للتنظيم فى بلدة (درعا) السورية ضد القوات المسلحة السورية، وغيرها من العمليات الإرهابية والعدائية لصالح التنظيم.