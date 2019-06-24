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أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2019

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-6-2019 البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 23-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، التعاملات ، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.672 مليار جنيه.
 

الوطنية لمنتجات الذرة

أعلنت إدارة البورصة، عن ورد طلب من الممثل القانوني لشركة الوطنية لمنتجات الذرة لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 29.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 31\3\2019 والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
وأضافت البورصة، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا، تنفيذا لأحكام المادتين(55)،(55) مكرر من قواعد القيد والمادة(74) من الإجراءات التنفيذية.
 
 

السويس للأكياس

أعلنت شركة السويس للأكياس، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال اجتماعها المنعقد أمس الأحد، على شطب قيد أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية، شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختياري وفقاً لما ورد بالمادة 55.
 
وعينت الشركة، بحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة أيضاً على تعيين جيرنت سورانتوس مستشاراً مالياً لإعداد تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة للأسهم، على أن يتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
 
وأوضحت الشركة، أنه تمت الموافقة على تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، مكون من أسامة الرفاعي رئيساً لمجلس الإدارة، وتوماس بيتر عضو مجلس إدارة، وكلوديو فيدالتو عضو مجلس إدارة وبارثولوميوس ماريا عضو مجلس إدارة، وطارق أنبيه عضو مجلس إدارة، وأشرف السيد عضو مجلس إدارة، وأحمد جمال وعماد حمدي، عضوين مجلس إدارة مستقل.
 

البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.672 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 74.4 مليون ورقة مالية بقيمة 364.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.96 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.35% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.29%، والعرب على 5.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.19%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية  للبيع 1.8 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 97 ألف جنيه، 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 499 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 
 
         
 

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