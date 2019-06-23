4 أرقام مرتبطة بمحاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" .. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد قبول طعن متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" على حكم سجنهم، تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة محاكمة المتهمين فى الدعوى، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالدعوى ...

1 ـ الرقم "30"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

2 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى الدعوى.

3 ـ الرقم "28"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد والتى حكمت على المتهمين مع آخرين بالسجن 10 سنوات مشدد.

4 ـ الرقم "1"، ويشير للجلسة الوحيدة التى نظرتها المحكمة قى الدعوى والتى تم تأجيلها لجلسة 31 يوليو لتعذر حضور المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.