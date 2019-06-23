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15 جزئية من امتحان التاريخ للثانوية من النموذج الاسترشادى.. اعرف التفاصيل

الأحد، 23 يونيو 2019 09:49 ص
15 جزئية من امتحان التاريخ للثانوية من النموذج الاسترشادى.. اعرف التفاصيل امتحانات الثانوية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن شكوى الطلاب من امتحان مادة التاريخ غير مبررة لعدة أسباب، على رأسها أن الامتحان تضمن 5 نقاط وجزئيات مخصص لها 10 درجات على الأقل من النموذج الاسترشادى الموجود على موقع الوزارة وبالتالى الأسئلة ليست غريبة أو معقدة.

وأضافت المصادر: هناك 10 أسئلة من الامتحان نصا من امتحان الدور الثانى للثانوية العامة العام الماضى، وبالتالى الأسئلة موجودة ومن كتاب المدرسة وأيضا من النماذج الاسترشادية، مشيرة إلى أن وجود بعض الجزئيات للطالب المتميز فهذا أمر طبيعى فى أى امتحان لا بد وأن يكون هناك جزئيات للمستويات العليا للتفكير.

وشددت المصادر، على أن المشكلة هجر الطلاب لكتاب المدرسة هى من تسببت فى شعورهم بصعوبة الامتحان، لأن الطالب يراجع ويذاكر من ملزمة المعلومات فيها ليست كاملة وغير دقيقة، وبالتالى تضر بالطالب.

وأوضحت المصادر، أن الإجابة الصحيحة للنقطة الخاصة": فى أى فترة تم تعديل الدستور فى 2014"، هى الرئيس عدلى منصور، موضحة أن الامتحان لم يتطرق لأى جزء سياسى أو حزبى.

وكان طلاب الثانوية العامة اشتكوا أمس السبت من صعوبة وطول امتحان التاريخ للثانوية العامة.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة

امتحان التاريخ للثانوية العامة

صعوبة امتحان التاريخ للثانوية العامة

امتحان التاريخ للثانوية العامة 2019

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