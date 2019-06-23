14 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 312 مرافعات و29 من قانون المحكمة الدستورية

كتب إبراهيم قاسم

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا.

وكانت آية إبراهيم الدسوقى، أقامت دعواها التى حملت رقم 105 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 312 مرافعات فيما لم تنص عليه: " فإذا تبين لقاضى التنفيذ أن الإشكال المطلوب فيه إجراءّ وقتيً مرتبطً أو متعلق بدعوى مقامٍة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم الخصم ما يفيد ذلك فيجب على قاضى التنفيذ أن يأمر بقبول الاشكال وبوقف التنفيذ وقتيا لحين الفصل في الدعوى الدستورية أو منازعة التنفيذ الدستورية " وذلك اتفاقاً وأحكام المواد 94 و97 و98 و100 و 192 من دستور 2014 .

كما طالبت الدعوى بالقضاء بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فيما لم تنص عليه في عجزها من:" أما أن رفعت في الميعاد فيجب وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية. ويجوز لذوى الشأن الطعن فى الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا فى خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال".