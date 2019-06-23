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10 معلومات عن شركة "ستيا" النصر للأصواف والمنسوجات.. تعرف عليها

الأحد، 23 يونيو 2019 02:00 ص
10 معلومات عن شركة "ستيا" النصر للأصواف والمنسوجات.. تعرف عليها شركة ستيا للاصواف والمنسوجات الممتازة
كتب عبد الحليم سالم

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 تعد شركة "ستيا" النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة، واحدة من أكبر الشركات التابعة للدولة فى مجال الغزل والنسيج، ويرأس مجلس إدارتها حاليا المحاسب خالد عبد العزيز، وبمناسبة دخول الشركة فى المرحلة الأولى للتطوير فى خطة تطوير شركات الغزل والنسيج.

 

تعرف عليها فى 10 معلومات

 

1-  تأسست عام 1946 برأسمال 30.000 جنيه .  

2 - تشارك الشركة بنسبة 55٪ فى رأسمال شركة ملابس جاهزة أخرى.

 3  - أبرز وحداتها  وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة الصوفية الممشطة.

4  - وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة القطنية.

5 - وحدة غزل ونسيج وتجهيز الأقمشة الصوفية المسرحة.

6  - وحدة غزل ونسيج وتجهيز البطاطين.

7 -  وحدة لنسيج وصباغة وتجهيز أقمشة التريكو.

8 -  وحدة تفصيل الملابس الداخلية وملابس التريكو.

9 - وحدة تفصيل للملايات والمفارش وفوط السفرة.  

 10 - تنتج الشركة المنتجات القطنية المختلفة ومنتجات الصوف ، ويعمل فيها نحو 4500 عامل.


شركة ستيا

ستيا للاصواف والمنسوجات الممتازة

قطاع الاعمال العام

القابضة للغزل

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