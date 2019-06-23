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10 استعدادات لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة

الأحد، 23 يونيو 2019 06:00 ص
10 استعدادات لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة حقل غاز طبيعى - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تمتلك مصر كافة المقومات التى تؤهلها للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بمنطقة البحر المتوسط حيث يعتمد تنفيذ هذا المشروع القومى على عدد من المحاور، ومنها المحور الداخلى والذى يتضمن البنية التحتية لتنفيذ هذا المشروع، كما أن هناك المحور السياسى والذى يتضمن العلاقات الدولية مع دول حوض المتوسط وتتضمن المحاور أيضا المحور الفنى والتجارى وفيما يلى أهم الاستعدادات التى قامت بها مصر لتحول إلى مركز إقليمى للطاقة ومنها ما يلى..

 

1- إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول.

2- إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

3- إنشاء جهاز تنظيم مستقل لسوق الغاز.

4- تمتلك مصر موقعا استراتيجيا متميزا يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين.

 5- امتلاك مصر لبنية تحتية منها مصانع إسالة الغاز.

6-امتلاك معامل التكرير ومستودعات التخزين.

7- امتلاك أرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

8- خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط.

9-إقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلاً.

10- تأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط.


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