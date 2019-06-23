وزير الكهرباء النيجيرى يشيد بتطوير استاد الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بمكتبه، راجى فاشولا، وزير الإشغال والكهرباء والإسكان النيجيرى، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، فضلا عن حضور الوزير والوفد المرافق له مباريات دولتهم والتى تأتى ضمن المجموعة الثانية التى تستضيفها الإسكندرية، على ملاعب استاد الإسكندرية الرياضى.

من جانبه قدم الوزير النيجيرى، الشكر للمحافظ على حفاوة الإستقبال، والذى أكد أنه أمر ليس بالجديد على المصريين، وأشاد بالمظهر الجمالى الرائع الذى شاهده منذ وصوله للإسكندرية، وكذا المنطقة المحيطة باستاد الاسكندرية التى تقام به مباريات المجموعة التى تشارك بها نيجيريا، والذى يدل على حجم المجهودات المبذولة، من قيادة ناجحة لفريق عمل متعاون.

ورحب المحافظ بالوزير والوفد المرافق له على أرض الإسكندرية، أرض الحضارة والثقافة والتاريخ، والتى احتضنت على أرضها العديد من الثقافات وعاشت بها مختلف الجاليات والجنسيات، مشيرا إلى أننا نعمل فى الوقت الحالى على عودة السياحة الخارجية للإسكندرية كسابق عهدها من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بيننا وبين بعض مدن الدول الأوروبية، وأشاد بالعلاقات الثنائية على مر التاريخ بين مصر ونيجيريا، مرحبا بأى تعاون مشترك فى كافة المجالات المشتركة بيننا وبين أى من المدن النيجيرية .