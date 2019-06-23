هيئة التأمين الصحى بأسيوط: 250 درجة حد أدنى للقبول بمعهد الفنى للتمريض

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور سامى شريف مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد، عن فتح باب التقديم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض للعام الدراسى 2019/2020، وتحديد 250 درجة الحد الأدنى للقبول، وذلك تحت رعاية الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وقال الدكتور سامى شريف مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع وسط الصعيد، أنه تقرر فتح باب القبول يوم الاثنين الموافق 1 يوليو القادم، وحتى 31 يوليو، بمقر إدارة المعهد الفنى للتمريض، بمبنى مستشفى المبرة، حيث تشمل مدة الدراسة 5 سنوات، ويشترط الحصول على الشهادة الإعدادية حديثة وألا يقل المجموع عن 250 درجة ويتم القبول طبقا للمجاميع الأعلى.

وأوضح الدكتور سامى شريف، أنه يشترط إلا يقل سن الطالبة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما فى أكتوبر الجارى، كما يتم القبول من داخل مدينة أسيوط ومركز أسيوط، مؤكدا على أنه لا تستكمل أوراق القبول إلا بعد اجتياز الطالبة لاختبار اللغة الإنجليزية، ويشترط حضور المتقدم لامتحان الإملاء يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل، بحيث لا تقل درجات الاجابة فيه عن 7 من 10 درجات؛ مشيرا إلى أن تكليف الخريجين من المعهد فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة.