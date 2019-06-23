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"هواوى" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

الأحد، 23 يونيو 2019 02:07 م
"هواوى" ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية شركة هواوى
بكين /أ ش أ/

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أعلنت شركة هواوى الصينية للتكنولوجيا رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية، على خلفية مصادرة معدات اتصالات تابعة لها تم إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار.

وذكرت إذاعة الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هواوى شحنت معدات اتصالات، من بينها خادم حاسب آلى ومبدل إيثرنت من الصين، إلى مختبر مستقل فى كاليفورنيا لخضوعها لاختبار الاعتماد عام 2017، إلا أن الحكومة الأمريكية صادرت المعدات فى مدينة أنكوريج فى ولاية ألاسكا.

وذكرت هواوى أنها تنتظر منذ ما يقرب من عامين قرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن إعادة هذه المعدات إلى الصين، مشيرة إلى أنه وقت الشحن، لم تكن هناك أية تراخيص مطلوبة، وفقا للوائح إدارة التصدير الأمريكية، لهذه المعدات التى تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة.

 


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أمريكا

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